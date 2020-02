Exclusief voor abonnees Wereldkampioenen onder elkaar 04 februari 2020

De Belgen likken hun wonden na het WK veldrijden. Behalve dan Thibau Nys. Dé 'redder des vaderlands' telt thuis in Baal zijn trofeeën. Na het Wereldbekershirt, de Europese trui en de Belgische tricolore veroverde Svens 17-jarige zoon afgelopen weekend in het Zwitserse Dübendorf ook de regenboogtrui in de juniorencategorie. Thibau stalde de kledingstukken, samen met de bijhorende gouden medailles, uit op tafel. Dat leverde deze mooie foto op op de Instagram-pagina van Sven. Vader haalde voor de gelegenheid ook nog eens zíjn wereldkampioenentrui van Louisville 2013 uit de kast en trok er met Thibau op uit voor een ritje. "Papa, ik wil samen met jou in de WK-trui gaan fietsen. Wat denk je? Oké, zoon. Nog één keer dan", postte hij bij een uniek beeld met zoonlief. Thibau raasde als een wervelwind door het seizoen. Hij won achttien van zijn tweeëntwintig gereden crossen. Daarbij onder meer ook zes WB-manches en vier Superprestigeveldritten. (JDK/XC)

