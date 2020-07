Exclusief voor abonnees Wereldkampioene Shorttrack Van Ruijven (27) overleden 11 juli 2020

De Nederlandse shorttrackster Lara van Ruijven (27) is gisteravond overleden aan de gevolgen van een auto-immuunziekte (waarbij het immuunsysteem zich tegen het lichaam keert). Van Ruijven werd in 2019 wereldkampioene op de 500m shorttrack. Eind juni werd ze tijdens een trainingskamp in de Pyreneeën ziek en moest ze worden opgenomen in het ziekenhuis. (MXG)