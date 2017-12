Wereldkampioen top, Van der Poel weer fit 00u00 0

Mathieu van der Poel staat op de officiële startlijst voor de wereldbekercross in Heusen-Zolder, en zijn entourage laat weten dat "er ook in de rest van zijn programma voorlopig geen wijzigingen zijn". Dat lijkt er dus op te wijzen dat de Nederlander stilaan verlost is van de zware verkoudheid die hem bijna tien dagen parten speelde. Zaterdag moest hij om die reden nog forfait geven voor de cross in Sint-Niklaas. Wout van Aert reed in zijn afwezigheid onhoudbaar naar winst. "Het is leuk dat ik de verwachtingen nu wel kan inlossen", zei de wereldkampioen, die maandenlang achter de feiten aanholde. "Mijn zelfvertrouwen is op deze manier alweer wat opgekrikt. De conditie is er en ik heb net op tijd mijn topvorm te pakken. Ik kijk echt uit naar die drukke periode die eraan komt."

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee