WERELDKAMPIOEN! NR. 1 VAN DE WERELD! Maar ploeg van het jaar...? 17 december 2018

Eindelijk! Na vier keer zilver op een groot toernooi is die eerste grote trofee binnen voor de gouden generatie. Vorig jaar moesten de Red Lions de Europese titel nog aan Nederland laten, gisteren was het tijd voor revanche tegen onze noorderburen, op het WK hockey in India. Er werd niet gescoord na zestig bikkelharde reguliere minuten, maar adembenemende shoot-outs brachten de verlossing. Meteen de eerste Belgische wereldtitel ooit in een olympische ploegsport. Ook worden de Lions de nieuwe nummer één op de wereldranglijst. Dat kan hen bevoordelen bij de loting van de volgende toernooien.

