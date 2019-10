Exclusief voor abonnees Wereldhave verhoogt winstprognose lichtjes 25 oktober 2019

De eerste negen maanden van 2019 zag Wereldhave Belgium, actief in kantoor- en winkelvastgoed, de winst stijgen van 39 naar 44,2 miljoen euro. De retailparken in Brugge en Turnhout en het uitgebreide winkelcentrum Shopping Bastions in Doornik droegen daar hun steentje toe bij. Van de winkels was eind september 96,3% verhuurd, van de kantoren 91,7%, iets minder dan de 92,6% eind juni. Door de hoger dan verwachte winst verhoogt Wereldhave Belgium zijn winstprognose voor dit jaar van 5,78 tot 5,88 euro per aandeel, naar 5,85 tot 5,95 euro.

