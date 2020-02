Exclusief voor abonnees Wereldhave: magere jaren in het verschiet 08 februari 2020

Vastgoedbedrijf Wereldhave, specialist in winkelcentra, heeft een zwak 2019 achter de rug. De winst daalde van 146,7miljoen euro in 2018 naar 128,6 miljoen euro. De nieuwe topman wil inzetten op Full Service Centers in de Benelux, waar je niet alleen kan winkelen, maar ook op restaurant kan gaan en kan fitnessen, én die voor animatie zorgen. Daarvoor heeft Wereldhave 300 tot 350 miljoen euro nodig en dat geld moet komen van de verkoop van de Franse winkelpanden, met een geschatte waarde van 1,075 miljard euro goed voor een kwart van de portefeuille. Dit jaar rekent het management op een winst van 2,35 tot 2,45 euro per aandeel en een dividend van 1,76 euro, tegenover 2,52 euro vorig jaar. Beleggers dumpten het aandeel.

