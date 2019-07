Exclusief voor abonnees Wereldfestival 06 juli 2019

00u00 0

In Izegem loopt nog tot 9 juli de 26ste editie van het Wereldfestival. Op de affiche staan volksdansgroepen uit alle uithoeken van de wereld. De dansvoorstellingen vinden plaats in een grote tent op de site van Cultuurhuis De Leest. Er zullen groepen te zien zijn uit onder andere Zuid-Afrika, Indonesië, de Russische deelrepubliek Kalmukkië, Bosnië-Herzegovina, Brazilië en Peru. Voor de voorstellingen in de grote tent moet je een ticket kopen, maar er zijn ook twee podia waar gratis muziekoptredens plaatsvinden. Daarnaast is er een 'food court' waar bezoekers kunnen proeven van een uitgebreide wereldkeuken, met gerechtjes uit onder andere Cambodja, Pakistan en Congo, maar je kunt ook gewoon een frietje eten. Meer info op www.wereldfestival.be.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis