Wereldberoemde Victoriawatervallen dreigen op te drogen

Miljoenen toeristen zijn de Victoriawatervallen op de grens van Zambia en Zimbabwe de voorbije decennia al komen bewonderen, maar nu dreigen ze op te drogen. Het waterpeil bevindt zich momenteel op het laagste punt in een kwarteeuw. De breedste watervallen van Afrika vormen normaal een spectaculair watergordijn van 1.700 meter breed en 100 meter hoog. Tijdens het droge seizoen, tussen september en januari, is het niet ongebruikelijk dat ze wat minder adembenemend ogen. Maar nu stroomt er wel erg weinig water naar beneden. De Zambiaanse president Edgar Lungu wijt dat aan de klimaatverandering, en waarschuwt dat de Victoriawatervallen ooit volledig kunnen verdwijnen. "Willen we Afrika doorgeven aan de volgende generatie zonder de machtige 'Victoria Falls'? Is het dat wat we willen? Er zijn ingrepen en maatregelen die we nu kunnen nemen. Hier in Zambia voelen wij de effecten van de klimaatverandering elke dag." De toenemende droogte bedreigt niet alleen toeristische trekpleisters in Zambia, maar ook de energievoorziening in het land. Bovendien neemt daardoor ook de honger toe. Twee miljoen mensen in Zambia en nog eens zeven miljoen mensen in buurland Zimbabwe hebben nood aan voedselhulp.

