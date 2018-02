Wereldberoemd, achter de schermen van de Vlaamse showbizz Wim Claes (56) overleden 26 februari 2018

De Leuvense producer, songwriter en muzikant Wim Claes is zaterdag onverwacht overleden op 56-jarige leeftijd. Claes runde in Haacht opnamestudio Studio Close en was graag gezien bij de Vlaamse artiesten. In zijn lange muzikale carrière werkte hij samen met onder anderen Clouseau, Dana Winner en Gene Thomas. Hij was ook de man achter de monsterhit 'Lilali' van Kim Kay, en 'Like The Wind' van Vanessa Chinitor. Claes was zelf geen BV, maar wel wereldberoemd achter de schermen van de Vlaamse showbizz en op z'n Facebook-pagina regende het afgelopen weekend berichten van ongeloof en verdriet. (BMK)

