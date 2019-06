Exclusief voor abonnees Wereld wordt een beetje vredevoller 13 juni 2019

De wereld is er vredevoller op geworden, zo blijkt uit de Global Peace Index 2019 van het Institute for Economics and Peace (IEP). Die index geeft voor het eerst in vijf jaar een verbetering weer, met 0,09 procent. De wereld is weliswaar minder vredevol dan een decennium geleden. De gemiddelde vredesindex is sinds 2008 immers met 3,78 procent verslechterd. België bekleedt de achttiende plaats in de ranglijst met 163 landen en gebieden, drie plaatsen hoger dan de index van 2018. 86 landen kenden een verbetering van de vredessituatie, 76 een verslechtering. IJsland voert de ranglijst al aan sinds 2008. Nieuw-Zeeland en Portugal vervolledigen de top drie. Afghanistan staat op de laatste plaats, waar het Syrië aflost.

