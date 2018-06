Werd fiets Duyck net voor BK gesaboteerd? 26 juni 2018

Ann-Sophie Duyck ging in Binche voor de driekleur, maar moest in het begin van de koers twee keer van fiets wisselen. En dat riep vragen op. "Net na de start kreeg ik problemen bij het schakelen", aldus Duyck. "Op de kasseien viel mijn ketting naar het binnenblad. Ik kon niet meer schakelen naar het buitenblad. Heel eigenaardig. Toen ik het startblad ging tekenen was alles nog in orde. Bij een snel toiletbezoek liet ik mijn fiets vijf of tien minuten onbeheerd achter. Achteraf bleek dat mijn voorwiel los zat en dat mijn versnellingsapparaat ontregeld was. Een boutje was verdraaid. Heeft iemand mijn fiets gesaboteerd? Ik ben het niet zeker, maar als dat zo is, moet dat een ziekelijk iemand zijn." (FHN)

