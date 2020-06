Exclusief voor abonnees Werd Belg in Athene vermoord op bestelling? 02 juni 2020

De Griekse politie onderzoekt of een Belgische man in Athene doodgeschoten is door huurmoordenaars. De speurders houden rekening met een professionele afrekening. Twee mannen op een motorfiets benaderden het slachtoffer nabij zijn woning in de buitenwijk Voula en schoten een kogel door zijn hoofd. De zakenman werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed aan zijn verwondingen. Over de identiteit van het slachtoffer heerst nog onduidelijkheid. In zijn woning lagen twee Belgische identiteitskaarten. Onderzoek moet uitwijzen of die identiteitsbewijzen echt zijn. Mogelijk gaat het om vervalste exemplaren. De daders zijn nog niet gepakt. (SRB)