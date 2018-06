Werchter pakt uit met grootste feesttent ooit in ons land: "Schuur zo straf als Sportpaleis" Sven Ponsaerts

26 juni 2018

05u30 1 De Krant 115 meter lang, 60 meter breed en 19 meter hoog. Zó immens wordt 'The Barn' dit jaar op Rock Werchter. De grootste feesttent ooit op Belgische bodem wordt momenteel neergepoot op de festivalweide en zal volgende week plaats bieden aan 20.000 concertgangers. Een schuur zo straf als het Sportpaleis.

Goed nieuws voor de 150.000 festivalgangers die volgende week naar Rock Werchter trekken: het zal deze keer een stuk minder dringen zijn aan de pop-upconcertzaal 'The Barn' oftewel 'De Schuur'. "De voorbije edities was de zaal regelmatig volzet. Daarom hebben we de capaciteit ervan met zo'n 5.000 staanplaatsen uitgebreid", zegt Nele Bigaré van organisator Live Nation. "The Barn die we in 2015 voor het eerst in Werchter optrokken, was al een voetbalveld groot. Deze versie is nog zo'n 1.150 m2 ruimer - tot 6.900 m2." Daarmee neemt de tent stilaan de proporties van het Antwerpse Sportpaleis aan, dat 'maar' 5.400 m2 telt, maar met 23.359 zitplaatsen wel een iets grotere capaciteit heeft. Ter vergelijking: Vorst Nationaal biedt plaats aan ruim 8.000 concertgangers.

