Wens Lambrecht maar "veel punten" toe 07 januari 2019

Golfen - mocht hij het willen - zit er met zijn kunstheup al even niet meer in, een training vanuit een golfkarretje volgen, lukt gelukkig wel nog. Thuis, op Daknam, volgt Roger Lambrecht alles nauwgezet vanuit z'n Audi, op winterstage in Campoamor overwint de bandenmagnaat - met zoon Dirk als chauffeur - zo zonder problemen de stevige hoogteverschillen tussen hotel en verste oefenveld. We wensten hem een gelukkig Nieuwjaar en een goede gezondheid, maar "veel punten, 't is het enige wat ik nodig heb", was z'n veelzeggende reactie. (MVS)