Wendy Van Wanten maakt comeback 10 januari 2020

Vorig jaar zegde ze nog een hele reeks concerten af omdat ze toe was aan rust "om alles op een rijtje te zetten", maar nu heeft Wendy Van Wanten (59) haar comeback aangekondigd. "Ik heb mijn lichaam iets te lang in het rood laten gaan, en dat eist zijn tol. Ik heb beslist om even voluit voor de gezondheid te kiezen", zei de zangeres in november. Haar pauze zou zeker tot eind januari 2020 duren. Nu is Wendy er gelukkig weer bovenop. Vanaf 3 februari staat ze opnieuw op het podium. Ze geeft volgens haar website liefst acht shows in De Kaasboerin in Mol-Postel, en staat op 29 februari in het Kursaal in Oostende. Op 6 februari is het dubbel feest, want dan viert Wendy haar 60ste verjaardag.

