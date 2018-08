Wendy van Wanten eindelijk getrouwd, maar niet met Frans 23 augustus 2018

In een prachtig wit trouwkleed met diep decolleté - hoe kan het ook anders? - is Wendy Van Wanten gisteren in Wilrijk getrouwd. Niet écht, maar voor de voorstelling van het theaterstuk 'Wie Wordt De Man Van Wendy?', een parodie op het gelijknamige VTM-programma waarin ze twaalf jaar geleden haar Frans leerde kennen. Deze keer dingen acteurs Andy Peelman en Karel Deruwe naar haar hand. "Het kleed ben ik samen met producent James Cooke gaan passen en ik voel me er heel goed in. En dan die bruidstaart en paardenkoets: het lijkt wel echt!" Maar zelf hebben Wendy en Frans - die trouwens niet aanwezig was omdat het anders te verwarrend zou zijn - geen trouwplannen. Ook al is het koppel al meer dan elf jaar verloofd. "Ik heb nog te veel werk en andere ambities, maar ik laat me niet opjagen. Ik ben nog jong hé", grapt de zangeres. 'Wie Wordt De Man Van Wendy?' speelt vanaf 11 oktober in het Fakkeltheater. Tickets via www.uitgezonderd.be. (CD)