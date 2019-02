Wellicht ook zonder Wesley in derby 08 februari 2019

Club Brugge moet het zondag in de stadsderby niet alleen zonder de geschorste Dennis stellen, ook zal Wesley zo goed als zeker geblesseerd toekijken. De Braziliaan kampt met een enkelblessure en zal ook vandaag niet meetrainen met de groep. Als blijkt dat hij ook morgen onvoldoende fit is om de training te hervatten, moet blauw-zwart zondag voor het eerst sinds zijn schorsing in augustus zonder de centrumspits aan de bak. De kans dat Wesley alsnog fit raakt, is klein, toch hoopt Club de aanvaller klaar te stomen voor het burenduel. Anderzijds is het aannemelijk dat de Bruggelingen geen al te grote risico's zullen nemen met de topmatchen tegen Racing Genk en Anderlecht in het verschiet. Leko is zondag in dat geval aangewezen op Kaveh Rezaei, die vorig weekend in de slotfase van de match tegen AA Gent zijn wederoptreden vierde, of de nog maar net herstelde Vossen om de aanvalslinie te dragen. (TTV)

