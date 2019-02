wellicht ongeval Vermiste studente dood gevonden op campus: 15 februari 2019

00u00 0

De eerstejaarsstudente aan de Brusselse ULB die vermist was na een feestje in de nacht van dinsdag op woensdag, is dood teruggevonden op een afgelegen plaats op de campus. "Alles wijst op een tragisch ongeluk", zegt het parket. De moeder van Solène Zahedi (18) had haar woensdagmiddag als vermist opgegeven. Na twaalf uur zoeken vond de Cel Vermiste Personen haar lichaam op de campus in Elsene. Ze lag op een plek waar weinig studenten en docenten langslopen. "Er komt nog een autopsie en we zullen ook camerabeelden bekijken", aldus het Brusselse parket. "We hebben geen sporen gevonden die wijzen op kwaad opzet." Vermoedelijk is Solène gestorven na een ongelukkige val. (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN