Wellicht minder prijzengeld te verdienen op European Tour 15 april 2020

00u00 0

Terwijl Jay Monahan, de baas van de Amerikaanse PGA Tour zijn leden suste met de melding dat ze op financiële steun kunnen rekenen, stuurde Keith Pelley, de CEO van het Europese golfcircuit, volgens de Britse krant The Telegraph een heel andere brief naar z'n golfers. Zijn boodschap: wees bereid op besparingen en veranderingen. Want ook al werden de winstpremies op de European Tour onder zijn beleid steeds groter, hij vreest dat de coronacrisis economisch enorme gevolgen zal hebben. "Als we hernemen, zouden het schema en het opzet van de toernooien er radicaal anders kunnen uitzien. Zaken waar jullie aan gewend zijn, zoals een spelerslounge of taxidiensten, gaan veranderen, als ze al niet verdwijnen. Het prijzengeld zal waarschijnlijk anders zijn..." Een deel van het probleem is dat de European Tour volgens hun tv-contract met rechtenhouder Sky Sports TV een welbepaald aantal toernooien moet organiseren. Zoals het er nu naar uitziet, zal het Europese circuit ten vroegste pas in september weer hernemen. In vier maanden kan de European Tour onmogelijk alle toernooien spelen die op de kalender ingetekend waren. (VH)

