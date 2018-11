Wellicht lastige opdracht in kwartfinale 27 november 2018

00u00 0

De Red Lions, derde op de wereldranglijst, spelen op het WK in poule C met India (FIH 5), Canada (FIH 11) en Zuid-Afrika (FIH 15). De winnaar van de poule gaat rechtstreeks naar de kwartfinale en de nummers twee en drie spelen een cross-over. Voor het land dat laatste eindigt, is het toernooi na de poulefase afgelopen. In een eventuele cross-over wordt België altijd gekoppeld aan het land dat tweede of derde eindigt in de sterke poule D. Die poule D bestaat uit Nederland (FIH 4), Duitsland (FIH 6), Maleisië (FIH 12) en Pakistan (FIH 13). Opmerkelijk: ook in de kwartfinale botst België altijd op een land uit de eigen poule C of poule D. Een nieuw duel tegen India is dus al in de kwartfinale mogelijk, maar ook Nederland of Duitsland kan dan als opponent. (WWT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over FIH

sport

sportdiscipline

hockey

België