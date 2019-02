Wellicht geen assisen voor mama die drie kinderen doodde 13 februari 2019

De jonge moeder die vorige zomer haar drie kinderen om het leven bracht in Varsenare, zal wellicht geen assisenproces krijgen. Het Brugse parket zal de raadkamer vragen om Bieke W. (30) voor onbepaalde tijd te interneren. Het baseert zich op het verslag van de gerechtspsychiaters, die oordeelden dat de verpleegster ontoerekeningsvatbaar was door een zware postnatale depressie. Dat was ook één van de reden waarom de raadkamer haar in november al vrijliet onder voorwaarden. Sindsdien zit Bieke W. in een psychiatrische instelling. Bij een internering wordt die behandeling voor onbepaalde tijd verdergezet. De dag dat W. genezen wordt verklaard, zou ze op vrije voeten komen.