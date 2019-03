Exclusief voor abonnees Wellicht 80 per uur op Antwerpse Ring vanaf 2025 29 maart 2019

Grote kans dat men in 2025, als de Oosterweelverbinding tegen dan klaar is, niet sneller mag dan 80 kilometer per uur op de Antwerpse Ring. Een definitieve beslissing wordt pas in de volgende Vlaamse regering genomen.

