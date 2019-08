Exclusief voor abonnees Welles-nietes over waterprobleem op A12 na dodelijk ongeval 20 augustus 2019

Stelt er zich op de A12 een levensgevaarlijk probleem met de waterafvoer? Na het dodelijke ongeval van zondagochtend, waarbij een 23-jarige man de controle over het stuur verloor en in de vangrail belandde, eist de schepen van Mobiliteit in Meise maatregelen van het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV). Volgens de eerste bevindingen van de verkeersexpert was wateroverlast de oorzaak. "Daardoor is de auto beginnen te slippen." Schepen Marie-Jeanne Thaelemans (Groen): "Op die locatie zijn al verschillende ongevallen gebeurd met dodelijke afloop. In 2014 is een wagen zelfs tot in de berm op de parallelweg beland. Ik vrees voor de veiligheid van fietsers of voetgangers die toevallig passeren. Ik ben geen specialist, maar het water helt daar af naar de middenstrook. Bestuurders komen door de bocht en worden verrast als ze dan plots door die grote plas rijden."

