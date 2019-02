Wellens vijfde in Mallorca, Landa breekt sleutelbeen 01 februari 2019

00u00 0

Mikel Landa kwam hard ten val in de Trofeo Ses Salines-Campos-Porreres-Felanitx, de eerste van vier wedstrijden in de Challenge Mallorca. De Spaanse klimmer van Movistar brak daarbij z'n sleutelbeen en moet geopereerd worden. De wedstrijd werd gewonnen door Jesus Herrada (Cofidis). Hij had op de hellende aankomst 11 seconden voorsprong op Guillaume Martin, Bauke Mollema en wereldkampioen Valverde. Tim Wellens, die bij een val schaafwonden opliep, was iets verderop vijfde. (XC/BA)