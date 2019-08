Exclusief voor abonnees Wellens verspeelt eindzege "Te veel op Hirschi gefocust" 19 augustus 2019

00u00 0

Geen derde eindoverwinning voor Tim Wellens (28) in de BinckBank Tour. Onze landgenoot tuimelde na de slotrit van één naar drie in het klassement. Het zegerecord moet hij nog minstens één jaar delen met José Iván Gutiérrez en Edvald Boasson Hagen. "De hele week verliep volgens plan. Het zag er vrij goed uit tot de Gouden Kilometer. Daar maakte ik een inschattingsfout door iets te veel op Hirschi te focussen." Wellens probeerde het gat op De Plus zelf nog te dichten, maar stelde vast dat de tank leeg was. "Om eerlijk te zijn was het beste er wat af tijdens de laatste ronde. Ik voelde me ook iets minder goed dan de voorbije dagen. Het is momenteel een zure appel voor mij, maar met De Plus krijgt de BinckBank Tour een verdiende winnaar." (DMM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis