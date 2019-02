Wellens verdedigt titel in Ruta del Sol 20 februari 2019

00u00 0

Tim Wellens is verlost van de virale infectie die hem uit de Ster van Bessèges hield en verdedigt vanaf vandaag zijn titel in de Ruta del Sol (20-24/2). "De ziekte sleepte langer aan dan gedacht", zegt de 27-jarige Truienaar. "Ik bleef een week van de fiets wat ik, ondanks mijn goeie benen, toch wel zal voelen", vreest hij. Minder dan vorig jaar maakt Wellens van de Ruta dan ook een doel op zich. "Ik streef een zo goed mogelijk resultaat na en doe voor de rest wedstrijdritme op in het vooruitzicht van de Omloop. Ik kijk vooral uit naar de tijdrit (16,2 km) van vrijdag. Een discipline waar ik intensief op gewerkt hebt. Benieuwd of dat ook zijn vruchten afwerpt." Wellens krijgt Marczynski, Mertz, Van Der Sande, Vanendert, Vanhoucke en Wouters in steun. Andere opvallende namen in het deelnemersveld zijn Sanchez, Ion Izagirre, Fuglsang, Kruijswijk, Adam en Simon Yates, Chaves, Trentin, Mohoric, Moser en, van Belgische zijde, Teuns, De Bie, Roelandts en de procontinentale teams Sport Vlaanderen-Baloise (Edward Planckaert, Sprengers, Van Gestel) en Wanty-Gobert (Martin, Vanspeybrouck). (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN