Wellens valt in ravijn (zonder erg)

Tim Wellens (29) is met de schrik vrijgekomen. Tijdens een ritje op de mountainbike in Zuid-Frankrijk viel de renner van Lotto-Soudal enkele dagen geleden in een ravijn. "Alles is in orde, op wat schrammen en kneuzingen na. Gelukkig waren Jasper Stuyven en mijn broer Yannick er om mij te helpen. Bedankt voor alle lieve berichtjes!", schrijft Wellens op zijn Facebook-pagina. In de buurt van het Franse dorpje Sospel liep het fout bij een passage bergop. Aan Het Belang van Limburg reageerde de Belg kort: "Ik moest plots voet aan grond zetten. Eén probleem: er was geen aardbodem naast het pad. En dus duikelde ik pardoes het ravijn in, enkele meters dieper. Op wat schaafwonden na, lijkt de lichamelijke schade wel mee te vallen." (MXG)

