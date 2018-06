Wellens snakt naar rust 14 juni 2018

In de laatste 'bus', op 24:19, druppelde Tim Wellens binnen boven in Leukerbad. Een schim slechts van wie en wat hij hoort te zijn. De kopman van Lotto-Soudal zag de bui 's middags bij de start in Gstaad al hangen. "Ik wilde goed zijn in deze Ronde van Zwitserland, maar dat is absoluut niet het geval. Met de benen die ik voel, ben ik niet tevreden. Het is niet mijn gewoonte om alleen maar wat aan te klampen en zelf niks te kunnen forceren. Stiekem droomde ik van het klassement, maar na vandaag mag ik die ambitie opbergen." Wellens kent de reden van zijn dip. "Mijn seizoen was al lang en slopend tot dusver. Ik ben dringend toe aan een beetje rust. Het BK in Binche? Na negen dagen Ronde van Zwitserland ben ik normaal altijd klaar. Nu is het afwachten. Ik hoop alsnog op een prominente rol." Wellens ziet Bjorg Lambrecht met plezier in de bres springen in Zwitserland. "Superjong, supersterk, supergetalenteerd, supersympathiek... Alles heel super", lacht hij. "Straf dat hij in zijn eerste profjaar al meteen wint. En zich hier dag na dag 'plaatst'. Daar gaan we nog veel pret aan beleven." (JDK)

