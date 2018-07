Wellens ritwinnaar en leider RONDE VAN WALLONIË 30 juli 2018

00u00 0

Tim Wellens (Lotto Soudal) is de nieuwe leider in de Ronde van Wallonië. Wellens won gisteren de tweede etappe van Villers-La-Ville naar Namen. Wellens bleef Pieter Serry en de Fransman Quentin Pacher voor. Het was voor Wellens de zesde overwinning van het seizoen. Romain Cardis (Direct-Energie) won zaterdag al de eerste rit. De Fransman haalde het in een massasprint voor onze landgenoten Michael Van Staeyen (Cofidis) en Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise). (MG/ DMM)