Wellens opnieuw in Omloop en Ronde van Vlaanderen

Tim Wellens heeft de smaak van het Vlaamse klassieke werk dit seizoen te pakken gekregen. "In die mate dat ik opnieuw start in de Omloop (waar hij dit jaar derde werd, red.) en de Ronde van Vlaanderen", deelde hij mee op de mediadag tijdens de teamstage op Mallorca. "Mijn rol in de Ronde? Ik zou zeggen: hoe meer zielen, hoe meer vreugd in de finale." Wellens start het nieuwe seizoen op in de Ronde van de Algarve. "Dat is iets later dan gebruikelijk." Daarna volgt Parijs-Nice - "of ik voor een klassement ga, hangt af van het parcours" -, Milaan-Sanremo en de Waalse klassiekers. Net als Ewan en De Gendt combineert hij Giro en Tour. "Ik zou ook graag naar de Olympische Spelen gaan, maar die beslissing ligt bij bondscoach Rik Verbrugghe." (JDK)

