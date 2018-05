Wellens na Siciliaanse triomftocht: "Ik ga niet overmoedig worden" RITWINST, EN OOK DE ROZE TRUI KOMT IN ZICHT VOOR TIM WELLENS MG

09 mei 2018

08u20 0 De Krant Je kunt het allerbeste verwachten van Tim Wellens (26). En dan is er niets wat lukt. Of je kunt het allerbeste verwachten van Wellens, en dan maakt hij alle verwachtingen ook waar. Zo'n coureur is Wellens. Onvoorspelbaar, maar wel tot het allerbeste in staat.

Gisteren was zo'n dag waarop Tim Wellens deed wat hij had voorspeld. Hier zijn zo'n paar voorspellingen, opgetekend dinsdagmorgen aan de deur van de Lottobus, één uur voor de start van de vierde rit van Catania naar Caltagirone.

Wellens: "Vandaag is de eerste etappe in Italië. Met een erg mooie finale: technisch, tactisch en met aankomst bergop. Daar houd ik van. Ik ga proberen een goede sprint te rijden."

Meer Wellens: "Ik heb een goed gevoel. Ik hoop dat ik iets kan tonen."

Nog Wellens: "Ik voel me beter dan twee jaar geleden, toen ik de zesde etappe in de Giro won."

Wellens maakte er kortom geen geheim van: hij stond aan de start om de vierde rit te winnen. Aan het korte interview was al een lange tactische bespreking voorafgegaan. Als dit een rit voor Wellens was, dan zouden ze in de ploeg niets aan het toeval overlaten.

HLN