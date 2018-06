Wellens met klassements- ambities in Zwitserland 02 juni 2018

Tim Wellens (27) komt vandaag en morgen niet meer in actie in de Hammer Series. De Limburger focust vanaf nu op de Ronde van Zwitserland. De insteek daar is een beetje anders dan we van hem gewend zijn. "Ik ga voor het klassement proberen gaan", zegt de kopman van Lotto-Soudal. "Maar ik blijf voorzichtig. Het zal dag na dag evalueren zijn." Als Wellens start met ambities voor een eindklassement, is dat vaak met succes. In maart werd hij knap vijfde in Parijs-Nice. Eerder won hij de Ruta del Sol, de Ronde van Polen, twee keer de BinckBank Tour en de Ronde van Guangxi. (BA)