Exclusief voor abonnees Wellens: "Kan me erbij neerleggen dat Remco sterker was" 17 juni 2019

00u00 0

Tim Wellens won vrijdag de tijdrit en zaterdag zette Victor Campenaerts de Waalse etappe naar zijn hand. Zijn eerste overwinning in een rit in lijn. En toch bleven ze bij Lotto-Soudal een beetje op hun honger zitten. De lat voor de Baloise Belgium Tour lag aanvankelijk hoger. "We kwamen voor het klassement", zei Campenaerts. "Maar Tim en ik hebben wel allebei een mooie troostprijs op zak kunnen steken. We waren allebei goed. Remco was gewoon heel sterk en mijn valpartij in de donderdagrit heeft misschien wel de doorslag gegeven." Wellens kon leven met zijn derde plek in het eindklassement. "Ik kan me erbij neerleggen dat Remco gewoon sterker was. Hij bewees in de Vlaamse Ardennen al dat hij de beste benen had en zaterdag werd dat helemaal duidelijk. Ik heb nog alles of niets gespeeld. Mocht ik gisteren met 20 seconden voorsprong gewonnen hebben, dan zou ik er meer moeite mee gehad hebben dat ik hem donderdag had laten gaan. Nu heeft gewoon de sterkste gewonnen." (SJH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis