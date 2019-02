Wellens hersteld, Wallays moet nog wachten 13 februari 2019

Tim Wellens is hersteld van de virale infectie die hem uit de Ster van Bessèges hield. Zo meldt zijn team Lotto-Soudal. Wellens traint opnieuw en hervat in de Ruta del Sol (20-24/2). Ook Harm Vanhoucke (opgave door infectie in de Trofeo Adratx-Lloseta) is weer fit. Spurttroef Caleb Ewan liet na de Australische openingskoersen zijn wijsheidstanden verwijderen. "Ook hij traint alweer aan normale intensiteit", zegt ploegdokter Servaas Bingé. "De schade bij Tiesj Benoot (pols), na zijn valpartij in de Ronde van San Juan, valt heel goed mee. Hij werkt op hoogtestage met Jens Keukeleire in de Sierra Nevada zijn geplande trainingsschema af."

