Wellens "Greg zal me niet uit het wiel rijden" En wat met Lotto in de Omloop? 23 februari 2018

Tim Wellens rijdt komende zaterdag zijn eerste Omloop. En hij start meteen als favoriet. "Mijn grote nadeel is dat ik het parcours niet ken. Maar mijn vader zegt dat het niet moeilijk is om een tactiek te bedenken voor de Omloop. Ik moet gewoon het wiel van Greg Van Avermaet volgen. Dat gaat iedereen doen. Ik heb gehoord dat zijn ritzege in de Ronde van Oman erg indrukwekkend was. Hij reed iedereen gewoon uit het wiel. Het zou straf zijn mocht hij mij ook uit het wiel rijden. Dat gaat niet gebeuren." (MG)

