Wellens geeft op 15 juni 2018

Hij had woensdag al een duidelijk signaal gegeven. Dat hij zich niet super voelde, meldde Tim Wellens. Het leidde gisteren in de Zwitserse cols tot een onvermijdelijke opgave. "In het begin van de rit zette ik Maxime Monfort nog af in de kopgroep", klonk het. "Maar toen voelde ik mijn benen boven al snel verzuren. Ik moest er af op de Furka en keerde in de afdaling nog een keer terug in het peloton. Op de Klausen loste ik meteen weer de rol. Met een leeg gevoel." (JDK)