Wellens geeft forfait 06 maart 2020

Geen Tim Wellens in Parijs-Nice. De Limburger werd ziek in de week voor de Omloop en is nog niet helemaal hersteld. "Hij blijft op de sukkel en dus heeft het geen zin om hem te laten starten", klinkt het bij de ploeg. De twee vacante plaatsen bij Lotto-Soudal (eentje door het afhaken van Wellens, eentje omdat er een extra renner mee mag) worden zoals aangekondigd ingenomen door Philippe Gilbert en John Degenkolb. Zij waren aanvankelijk voorzien voor Tirreno-Adriatico, maar kunnen nu koersritme opdoen in Frankrijk.