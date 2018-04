Wellens en Campenaerts verkennen WK-parcours 03 april 2018

00u00 0

Gespot zondagochtend op de Antwerpse Kaaien, bij de start van de 102de Ronde van Vlaanderen: Kevin De Weert. De bondscoach trekt op maandag 25 juni, daags na het weg-BK in Binche, naar het Oostenrijkse Innsbruck voor een grondige verkenning van de WK-parcours (weg en individuele tijdrit). Tim Wellens en Victor Campenaerts worden zijn mannelijke reisgezellen. "Normaal plannen we de verkenning altijd onmiddellijk na afloop van het klassieke voorjaar. Maar om Tims voorbereiding op de Ronde van Italië niet te verstoren, stellen we ze uit tot eind juni", verduidelijkt De Weert. "Ik wil er zowel Wellens als Campenaerts bij, omdat zij toch dé Belgische referenties zijn voor dit WK. Victor voor de tijdrit, Tim voor de loodzware omloop die ons in Oostenrijk wacht." De wegrit voor mannen (30/9) is 259,4 km lang en bevat in totaal 4.670 hoogtemeters, verdeeld over negen pittige hellingen. Vooral de laatste klim, de Gramartboden, dient zich met een lengte van 2,8 km en een gemiddeld stijgingspercentage van 11,5% (met een piek tot 28%) aan als een beest. Van de top is het nog slechts acht kilometer naar de finish op de Rennweg in hartje Innsbruck. "Ik héb het traject al eens gezien, op die Gramartboden na", aldus De Weert. "Een geitenpad, afgaande op de video die de Italiaanse bondscoach Davide Cassani onlangs postte op de sociale media. Eén niet-onbelangrijk misverstand wil ik wel even de wereld uithelpen: de helling zit enkel in de laatste lokale ronde en moet dus maar één keer - weliswaar in volle finale - worden beklommen." (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN