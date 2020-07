Exclusief voor abonnees Welkom in Oostenrijk 13 juli 2020

00u00 0

In het artikel 'Test om naar buitenland te mogen, moet je zelf betalen' in onze krant van vrijdag schreven we dat Oostenrijk een negatieve test eist vooraleer een reiziger de grens over mag. Dat klopt niet. Burgers uit de Europese Unie (onder wie Belgen) zijn welkom in Oostenrijk zonder enige quarantaine- of testverplichting. Er zijn echter uitzonderingen. Wie tijdens de 14 dagen voorafgaand aan de binnenkomst in Oostenrijk in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal of Zweden verbleef, moet een negatieve Covid-19-test voorleggen of een quarantaine in acht te nemen.