Exclusief voor abonnees Welkom in het weekend Dag, vakantie 31 augustus 2019

00u00 0

Het briefje bij de bakker is weg. Blij toe, want ik heb het vaker staan lezen dan de bedoeling was. "Lieve klanten, wij zijn met vakantie van..." Drie keer ben ik tegen een gesloten deur gestoten, even verlekkerd als verstrooid. Hoe moet een mens dat ook allemaal onthouden? Maar zie. Deze week waren er weer eclairs. Ook bij de visboer stond er al een lange rij. Dan weet je het. Dag, zomer.

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis