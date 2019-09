Exclusief voor abonnees Welkom in het weekend 21 september 2019

Pia

Er zijn nog goede mensen. Met enig ongeloof werd dat deze week geconstateerd, na het finale sms'je voor Pia. Er sprak verrassing uit, van de soort waarmee biologen bekendmaken dat ze in het Braziliaanse regenwoud een kikker hebben ontdekt waarvan ze dachten dat die uitgestorven was. Neen, oef, de goede mens bestaat nog! Hij staat vooraan in de kamer, bij de groep die berichtjes heeft gestuurd. Achteraan staan de mensen die een ziek kind geen twee euro gunnen. Dat heeft het voordeel van de duidelijkheid. Kant kiezen, alstublieft.

