Welkom in het weekend 18 maart 2019

Ik vind de columns van Nadine Van der Linden 'Welkom in het weekend' een perfecte manier om het weekend in te zetten. Het wordt tijd dat wij haar hiervoor eventjes in de bloemen zetten. De wijze waarop ze steeds een bepalende gebeurtenis van de voorafgaande week in de verf zet, is gewoon subliem. Zeker de bijdrage van deze week 'Boeing 737 Max' scheert hoge toppen. Wat er ook gebeurt, ze blijft steeds haar positieve zelf.

Proficiat, Nadine, doe zo voort en tot volgende week.

Arie Mertens, Keerbergen

