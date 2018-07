Welkom in het basiskamp van Brazilië: het lijkt wel een all-invakantie Tête-à-tête met mama Neymar aan de ontbijttafel Kristof Terreur in Sotchi

05 juli 2018

05u00 0 De Krant Die ochtend aan het ontbijtbuffet: mama Neymar. Die avond aan het zwembad: Marcelo die balletjes trapt met zijn zoon. Die voormiddag op het terras: een tête-à-tête tussen de keeper en zijn vrouw. Welkom in het basiskamp van Brazilië, waar de familie mee-eet, plonst en plenst. Voetbal is er, zelfs in aanloop naar de Rode Duivels, niet altijd bittere ernst: vrouwen en kinderen eerst.

En zo kan het dus in het Swissôtel voorvallen dat in de ontbijtzaal plots de moeder van wereldvedette Neymar aan de tafel schuin tegenover je komt zitten. "Sta ik mooi op de foto?", schaterlacht Nadine Gonçalves dos Santos, terwijl ze het schermpje van onze smartphone checkt. "Bom. Bom. Goed." Haar duimpje gaat omhoog. De permissie voor publicatie is er. IJdelheid zit dan toch in de familie-Neymar. De mama van de duurste voetballer ter wereld, die vorige zomer 222 miljoen euro opbracht, spreekt zelden met de media. Voor een babbel met een Belg maakt ze echter met plezier enkele minuten vrij. "Ik weet eerlijk gezegd niet of we zullen winnen van België", zegt ze. "Het wordt een match die in de details beslist zal worden. Maar ik geloof erin. Ik heb vertrouwen. Hij zal normaal tegen Thomas Meunier uitkomen. Die twee spelen samen bij PSG en komen goed overeen, weet ik. Maar voor mijn zoon verandert dat niets."

