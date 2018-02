Welkom, Bo Onze columniste NADINE VAN DER LINDEN 03 februari 2018

00u00 0

Weet u wat Bo Van Spilbeeck deze week deed beseffen? Hoe leuk het is om vrouw te zijn. Want een mens vergeet dat, na een tijdje. Vrouwen kunnen zelfs een aardig stukje klagen over de ongemakken, zoals de glazen plafonds en het leeuwendeel van het huishouden dat nog steeds voor hen is. Maar dan staat daar opeens een frisgeboren exemplaar met zoveel souplesse te vertellen over blonde haren, over het plezier van hakken en sjaaltjes en casual chic, dat je ineens gaat denken: inderdaad, het is fijn, om vrouw te zijn.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN