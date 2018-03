Welke winter? 14 maart 2018

Voor velen is Véronique De Kock nog steeds de enige echte Miss België. Haar fans zijn dan ook maar al te blij met haar recente Instagramposts. Daarin toont de intussen 40-jarige ex-Miss vanop vakantie in Zuid-Afrika dat ze nog steeds gezien mag worden. "Eindelijk wat rust... Leef het leven, hou van het leven. Het is hier zo'n mooi land, ik wou dat ik hier kon blijven", schrijft ze bij dit kiekje in Kaapstad. Ons heeft ze die koude winter alvast doen vergeten. (TDS)

