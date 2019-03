Welke partij neemt het op voor de singles? 05 maart 2019

Op de financiële pagina van de weekendkrant maakt Michaël Van Droogenbroeck de rekening van het leven van een single. Als je het zo ziet opgelijst staan, is het bijna onvoorstelbaar dat er nog nooit een 'single-mars op Brussel' heeft plaatsgevonden. Je wordt, buiten het feit dat een single bestaan niet altijd je wil is, constant in het nadeel gesteld als het gaat om belastingen, premies, facturatie. En wanneer je er eens op uittrekt, word je ook in het hotel 'gestraft' omdat je de kamer alleen betrekt. Hebben politieke partijen een idee welk kiespotentieel die 20% volwassenen vormen die alleen door het leven gaan? Is er, met de verkiezingen in het verschiet, één partij die in haar partijprogramma de moed wil tonen om een en ander te corrigeren als het om de financiële aanpak van singles gaat?

Peter S.

