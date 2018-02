Welke generatie weet beter wat er telt in het leven, dan de oudste? BOND ZONDER NAAM publiceert wijsheden van 80-plussers op 'INSTAGRANNIES' Redactie

26 februari 2018

00u00 0 De Krant Al jaar en dag zoekt Bond zonder Naam de levenswijsheden bij haar achterban. Welke generatie kan beter over het leven vertellen dan de oudste? Vanaf donderdag zet de organisatie wekelijks een 80-plusser en zijn ervaringen in de verf, en dat via... Instagram. Maak kennis met de 'Instagrannies', Vlaanderens oudste influencers.

Woon-zorgcentrum Sint-Jozef, Wommelgem. Aan het raam in zijn kamer, zonnestraaltje op het hoofd, vertelt Flor (93) honderduit over zijn leven als jonge kleermaker in Antwerpen. Over het café waar hij in de jaren 40 z'n drie jaar oudere vrouw leerde kennen, met wie hij meer dan 60 jaar lief en leed zou delen. Hoe het leven eigenlijk een dosis geluk vereist. Maar ook hoe hij de wereld zag veranderen. "Jongeren zijn veel mondiger geworden, en maar goed ook. Maar vroeger hielpen de mensen elkaar. Nu houdt iedereen de deur gesloten." Tegenover Flor pent schrijfster Anneleen Van Offel, 26 jaar oud, alles samen. Wat later zoekt ze een rode draad en giet ze zijn verhaal in korte tekstjes.

Voor het nieuwste project van Bond zonder Naam (BzN) laat Anneleen oud aan het woord zodat jong ervan kan leren. Een jaar geleden riep de organisatie voor haar 60ste verjaardag op tot het inzenden van eigen wijsheden. Het leeuwendeel van de 500 inzendingen kwam van 80-plussers. "We moesten iéts doen met al die output", klinkt het. "Het potentieel van hun generatie, die alleen nog maar zal groeien, is veel te groot."

