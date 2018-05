Welke euforie? Welke druk? Op 2 punten van Club 08 mei 2018

In short en met opschrift 'Warrior' op zijn pet arriveerde Lukasz Teodorczyk gisteren in Neerpede. Sven Kums droeg dan weer een shirt met het Brusselse woord 'KET' erop. Het stond symbool voor de sfeer bij Anderlecht na de 1-2-overwinning op Club Brugge: het ging er ontspannen aan toe. Een doordeweekse dag waarbij paars-wit zichzelf vooral geen extra druk wil opleggen. In de vestiaire klinkt het, off the record, nog steeds dat "het behoud van plaats twee prioritair is". Maar blijft dat zo als Anderlecht donderdag ook eerste achtervolger Standard klopt? (PJC)

