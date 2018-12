Welke agent wil hiérin nu niet patrouilleren? 31 december 2018

00u00 0

Het is niet de Kerstman die dezer dagen de show steelt op de Brusselse kerstmarkt, maar wel het nieuwe 'Star Wars'-achtige speeltje van de lokale politie. De 'Batmobiel' - zoals de agenten het voertuig noemen - heeft een cabine die 4 meter hoog kan uitsteken. "Er zit een hoogtechnologische camera in, waarmee we tot 600 meter ver kwalitatieve beelden kunnen maken", zegt woordvoerder Olivier Slosse. "In de cabine is plaats voor één agent, maar de camera kan ook op afstand bediend worden." De wagen wordt bij ons en in Frankrijk getest, in opdracht van de producent. Hoeveel het speeltje kost, is niet bekend, noch of onze politiezones interesse hebben om er één aan te schaffen. (RDK)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN