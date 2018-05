Weldoenster schenkt erfenis aan fonds voor dierenwelzijn: €1,3 miljoen 14 mei 2018

00u00 0

Bij het Vlaamse Dierenwelzijnsfonds wisten ze niet waar ze het hadden toen ze de gift van een 62-jarige vrouw uit het Vlaams-Brabantse Lubbeek zagen binnenkomen. Die liet in haar testament opnemen dat ze het fonds liefst 1,3 miljoen euro schonk. Dat is dubbel zo veel als de inkomsten die het fonds normaal in een heel jaar binnenkrijgt - vorig jaar 580.000 euro. "Dit maakt me echt blij", reageert Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Het fonds wordt normaal gespekt door onder meer opbrengsten uit de registratie van honden, administratieve boetes en schadevergoedingen. (ADPW)